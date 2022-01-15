Аль-Айн знову поступився, цього разу кривдником команди Реброва став Аль-Васл. Читайте звіт матчу на Футбол 24.

Кубок Президента ОАЕ, 1/4 фіналу

Аль-Васл – Аль-Айн – 2:1

Голи: Жілберту, 60, 90+2 – Лаба, 45+1

Ребров: Можливо, залишуся в Аль-Айні

Аль-Айн був фаворитом зустрічі, і підопічним Сергія Реброва навіть вдалось відкрити рахунок перед свистком на перерву, але другий тайм пішов не за планом українського тренера.

Досвідчений бразильський форвард господарів Жілберту зрівняв рахунок, а вже у компенсований час легіонеру вдалось відзначитись дублем та принести перемогу Аль-Васлу, який крокує до півфіналу турніру.

Нагадаємо, Аль-Айн у минулому сезоні чемпіонату ОАЕ завоював золоті медалі.

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