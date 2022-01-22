"Мы всегда подчеркиваем, что ответственность за проигрыш в любом матче носит коллективный характер. Мы не можем обвинять в этом кого-то из игроков, но мы все обязаны повышать доверие ко всем, потому что стратегия Аль-Айна зависит от принципа интеграции ролей на поле.

Аль-Айн вылетел из Кубка Президента – Ребров потерпел второе поражение подряд

Каждому игроку поручено играть наступательную и оборонительную роли в течение 90 минут матча. Кроме того, после этого матча мы провели совещание под председательством главного тренера с участием всех игроков и прозрачно обсудили ситуацию", – цитирует Али официальный сайт Аль-Айна.

Напомним, команда Сергея Реброва потерпела два поражения в двух последних матчах: сначала Аль-Айн в последнем туре чемпионата ОАЭ уступил клубу Аль-Шаржа (0:2), а впоследствии в 1/8 финала вылетел из розыгрыша Кубка Президента от Аль-Васла ( 1:2).

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