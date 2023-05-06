Монца хотіла б підписати Шарля Де Кетеларе на правах річної оренди, інформує La Gazzetta dello Sport.

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Рік тому Мілан віддав за зірку Брюгге 32 млн євро, однак дебютний сезон виявився провалом – всього один асист у 37 матчах. Де Кетеларе бракує впевненості, а нищівна критика ЗМІ і фанатів лише добивають гравця. Спокійний рік у середняку Серії А міг би допомогти бельгійцю повернутися на свій звичний рівень. Наразі жодних переговорів немає, адже Мілан не впевнений щодо збереження конкурента Де Кетеларе – Браїма Діаса, якого потрібно викупити у Реала.

Нагадаємо, у Монцу також сватають Златана Ібрагімовіча. Контакти з Міланом не повинні дивувати, адже босами "біло-червоних" є Сільвіо Берлусконі та Адріано Галліані.

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