Монца хотела бы подписать Шарля Де Кетеларе на правах годовой аренды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Год назад Милан отдал за звезду Брюгге 32 млн евро, однако дебютный сезон оказался провалом – всего один ассист в 37 матчах. Де Кетеларе не хватает уверенности, а сокрушительная критика СМИ и фанатов только добивают игрока. Спокойный год в середняке Серии А мог бы помочь бельгийцу вернуться на свой привычный уровень. Пока никаких переговоров нет, ведь Милан не уверен относительно сохранения конкурента Де Кетеларе – Браима Диаса, которого нужно выкупить у Реала.

Напомним, в Монцу также сватают Златана Ибрагимовича. Контакты с Миланом не должны удивлять, ведь боссами "бело-красных" являются Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани.

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