Після двох осічок поспіль "канарки" зуміли повернутися на шлях перемог і це відразу принесло команді путівку в еліту. На власному полі Фрозіноне не залишив шансів Реджині (3:1), якою керує Філіппо Індзагі.

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До слова, головним тренером "жовто-синіх" є інший чемпіон світу 2006 року – Фабіо Гроссо, який забив переможний пенальті у фінальній серії. Це перший тренерський успіх для 45-річного фахівця на дорослому рівні. Щоправда, про титул поки не йдеться, адже Дженоа поки зберігає шанси на перше місце. "Грифонів" теж тренує переможець ЧС-2006 – Альберто Джилардіно.

Варто зауважити, що Фрозіноне лише втретє у своїй історії зіграє в Серії А. Кампанії 2015/16 та 2018/19 завершувалися вильотом. Цікаво, що "канарки" за останні 10 років тричі підіймалися в еліту. Це найвищий показник за цей період (стільки ж у Емполі).