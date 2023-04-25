Центральний захисник Лудогорця Ігор Пластун забив свій перший м'яч у сезоні 2022/23. Цей гол став переможним для його команди в першому півфіналі Кубка Болгарії проти Черно Море (2:1).

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Згідно з болгарським порталом TopSport, незважаючи на гол, матч вийшов для Пластуна не найвдалішим. У другому таймі український захисник відверто порушив правила проти капітана Черно Море Васіла Панайтова, але VAR не повідомив головного арбітра про цей фол. Цей епізод трапився після того як Пластун на рівному місці втратив м'яч у власному штрафному майданчику.

Матч-відповідь півфіналу Кубка відбудеться 11 травня.

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