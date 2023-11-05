Поразка від Шахтаря була далеко не головною причиною відставки 78-річного фахівця, стверджує Digi Sport.

Луческу розлютив Суркіса рішенням піти у відставку – екс-тренер Динамо розкрив деталі прощання з Україною

Луческу близько місяця тому вирішив покинути Динамо. Румун зрозумів, що не отримає бажаного підсилення, а з нинішнім складом вирішувати серйозні завдання неможливо. Поки київський клуб "мовчав" на трансферному ринку і урізав зарплати, Шахтар підписував багато новачків, зокрема, іноземців. Луческу все ж сподівався на прощання перемогти колишній клуб, але нічого з цього не вийшло.

Нагадаємо, виконувачем обов'язків головного тренера Динамо став Олександр Шовковський. Кияни вже вилетіли з єврокубків та Кубка України, а в чемпіонаті йдуть на восьмій сходинці.

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