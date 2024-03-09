Алехандро Гарначо став героєм першого тайму. Аргентинець заробив два пенальті, які реалізували Бруну та Рашфорд. Віталій Миколенко міг "привезти" ще 2 позначки, але арбітр ігнорував доторки м'яча до руки українця.

МЮ здолав безнадійний Евертон – спадкоємець Роналду зробив з Миколенка посміховисько, українцю пробачили 2 "волейболи"

Евертон по перерві не зміг бодай скоротити відставання і продовжив безвиграшну серію в АПЛ до 11 турів. МЮ ж повернув собі надію поборотися за путівку в Лігу чемпіонів.