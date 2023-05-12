Журналіст та коментатор Ігор Циганик поділився очікуваннями від матчу між київською та одеською командами у 26-му турі УПЛ.

"Динамо набрало хороший хід. "Біло-сині" відчули впевненість у власних силах. Під керівництвом Олександра Шовковського кияни виграли три матчі поспіль. При цьому слід зауважити, що усі ці виграші були на виїзді.

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Проти Чорноморця буде не так просто, як здається. Мені подобається наразі команда Романа Григорчука, є у них характер, вони досить непогано виглядали проти СК Дніпро-1 в останній зустрічі. Та і загалом у весняній частині УПЛ виступають вдало.

Динамо дійсно відчуває "смак медалей", команда максимально зосереджена на боротьбі за призові місця. Тому я прогнозую перемогу киян з рахунком 2:0", – цитує Циганика РБ.

Нагадаємо, Динамо намагається наздогнати Зорю у боротьбі за бронзу УПЛ – після 25-ти турів кияни відстають від луганців на 5 пунктів.

Поєдинок з Чорноморцем відбудеться у суботу, 13 травня, о 14:00.

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