Журналист и комментатор Игорь Цыганык поделился ожиданиями от матча между киевской и одесской командами в 26-м туре УПЛ.

"Динамо набрало хороший ход. "Бело-синие" почувствовали уверенность в собственных силах. Под руководством Александра Шовковского киевляне выиграли три матча подряд. При этом следует заметить, что все эти выигрыши были на выезде.

СК Днепр-1 планирует возвращение на Днепр-Арену – источник сообщил о смене и еврокубковой прописки

Против Черноморца будет не так просто, как кажется. Мне нравится пока команда Романа Григорчука, есть у них характер, они довольно неплохо выглядели против СК Днепр-1 в последней встрече. Да и вообще в весенней части УПЛ выступают удачно.

Динамо действительно чувствует "вкус медалей", команда максимально сосредоточена на борьбе за призовые места. Поэтому я прогнозирую победу киевлян со счетом 2:0", – цитирует Цыганыка РБ.

Напомним, Динамо пытается догнать Зарю в борьбе за бронзу УПЛ – после 25-ти туров киевляне отстают от луганчан на 5 пунктов.

Поединок с Черноморцем состоится в субботу, 13 мая, в 14:00.

Шахтеру будет тяжелее всего, Заря пугает СК Днепр-1 – календарь претендентов на чемпионство в УПЛ и расклад на ЛЧ