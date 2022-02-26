"Просто забирайтесь з нашої землі": Циганков звернувся до росіян, показавши результат влучання в жилий будинок у Києві
Вінгер Динамо Віктор Циганков дуже засмучений та обурений через ранковий обстріл Києва російськими військовими.
"Зупиніть цей жах. Ми – українці, заслуговуємо жити в мирі і спокої у своїй країні. Мирна і самодостатня нація, яку не треба "рятувати" від когось чи чогось.
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Просто забирайтесь з нашої землі. Молюсь за всіх українців. Молюсь за Україну. Слава Україні!" – написав Циганков у своєму Instagram.
Нагадаємо, 24 лютого, російські війська атакувала Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни продовжують давати гідну відсіч окупанту та знищувати ворога.
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