Вінгер Динамо Віктор Циганков дуже засмучений та обурений через ранковий обстріл Києва російськими військовими.

"Зупиніть цей жах. Ми – українці, заслуговуємо жити в мирі і спокої у своїй країні. Мирна і самодостатня нація, яку не треба "рятувати" від когось чи чогось.

"Співробітники Шахтаря – в бомбосховищах, підвалах, метро": Палкін звернувся до клубів Європи за підтримкою України

Просто забирайтесь з нашої землі. Молюсь за всіх українців. Молюсь за Україну. Слава Україні!" – написав Циганков у своєму Instagram.

Нагадаємо, 24 лютого, російські війська атакувала Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни продовжують давати гідну відсіч окупанту та знищувати ворога.

Росія напала на Україну: смерть вихованця Карпат, підтримка від Польщі, наших футболістів та легенд (LIVE)