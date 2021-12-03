Форвард Бенфіки Роман Яремчук зацікавив Барселону, повідомляє Diario Gol.

Яремчук втрачає довіру тренера перед трьома ключовими битвами Бенфіки – українець не забиває два місяці

Зазначається, що гра українця сподобалась особисто президенту "блаугранас" Жоану Лапорті. Каталонці у січні планують підсилити атакувальну лінію, однак не збираються витрачати на трансфер величезну суму. Раніше клуб планував переманити партнера Яремчука Дарвіна Нуньєса, однак цінник у 60 млн видається іспанцям просто космічним. "Синьо-гранатові" вважають, що українець обійдеться їм значно дешевше, а також зможе додати команді варіативності в атаках завдяки своїй антропометрії.

Водночас головний тренер Барселони Хаві не впевнений щодо доцільності трансферу Яремчука – українець наразі не є пріоритетним варіантом. Однак, каталонці продовжать тримати руку на пульсі.

Нагадаємо, у поточному сезоні українець провів за Бенфіку 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 4 асисти. Його контракт з "орлами" чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 17,5 млн євро.

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