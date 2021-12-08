Київ змушений грати лише за престиж. Динамівці могли б стати єдиним представником України, який виграє бодай 1 поєдинок у цьогорічній ЛЧ. Команда Луческу вже втратила шанси навіть на 3 місце та Лігу Європи. Матч, як і онлайн-трансляція Бенфіка – Динамо на "Футбол 24", стартував о 22:00. Португальцям потрібна була тільки перемога для того, шоб посунути Барселону і зіграти у плей-офф Ліги чемпіонів. При цьому команді Яремчука довелося сподіватися ще й на Баварію, яка у паралельній зустрічі не мала б права поступатися каталонцям. У першому колі кияни та лісабонці розійшлися миром (0:0). З іншими суперниками команда Луческу очок не набирала.

Бенфіка – Динамо: онлайн-трансляція матчу ЛЧ

Уже на 27 хвилині Яремчук створив божевільний момент. Роман знущально легко кинув "щурика" поміж ніг Сироті, увірвався у штрафний майданчик і майже обвів Бущана – після сейву голкіпера Рафа Сілва пробивав метрів з 13, снаряд дивом просвистів над воротам. Епізод, який характеризує рівень мандражу обох команд. Одні пустили момент, наче аматори. Інші не забили майже у порожні ворота. Ситуація потягнула на 0,38 очікуваного гола. Тимчик першим продерся у чужий штрафний. Виклав Циганкову м'яч, але Віктор спасував і втратив нагоду загострити ще більше.

Бенфіка – Динамо – відео голів

І знову класний проникний ривок Тимчика, підвів лише останній пас. ФАНТАСТИКА. Ну, чи катастрофа, як підкажете. Буяльський прийняв пас з глибини, розкішно розібрався з усіма захисниками і воротарем і виклав Циганкову. Віктор пробив над порожніми воротами. Ну, ЯК?!!!! Перший удар українців і відразу на 0,41 xG, хоча тут всі 99% забити було. А Динамо виглядає дуже нахтненно попереду! На 11 хвилині Бущан рятує вдруге. Сілва пройшов ліворуч, Піцці чомусь знову ніхто не заважав пробити по центру.

Яремчук відкриває таки рахунок на 16 хвилині. А все почалося з чергової незрозуміло дії Гармаша в центрі поля. Рафа Сілва з Жоау Маріу в кілька пасів блискуче пройшли всі лінії оборони, а вихованець Динамо розстріляв Бущана при мовчазному кортежі Сидорчука і Миколенка. Бенфіка майстерно заспокоює гру солідним і непоспішним контролем м'яча. Барселона у Мюнхені не може забити, відтак гол Яремчука станом на 20 хвилину виводить саме Бенфіку до 1/8 фіналу ЛЧ. Вербіч дерев'яним прийомом скинув ідеальний "асист" для Жілберто, далі удар під поперечину без шансів для кіпера.

Парочка-трійка штрафних і дальніх ударів Бенфіки. У гостей непогані підходи Циганкова. Гармаш отримав на старті по ногах та й загалом виглядає дуже мляво. Ось і удару Дениса забракло як швидкості виконання, так і влучності. По 2:0 у кожному з матчів групи. А це означає, що на 90% Барселони не буде у плей-офф Ліги чемпіонів вперше за 21 рік! І ніби й не велика перевага Бенфіки за xG (1,06:0,56), але як же лякає ця колосальна, гігантська різниця у класі та впевненості. І статистика влучань у площину воріт за перші 45 хвилин красномовно це ілюструє – 5:0.

The last time Barcelona did not qualify for the knockout stage of the #UCL was 2000 . pic.twitter.com/yE6KnCt5oQ — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) December 8, 2021

Ну, все пішли вже відверті грубощі Гармаша, раз за разом дуже жорсткі, нервові фоли. Ще й ледь стримувався, аби ляснути суперника, який корчився від болі. Як Денис залишається навіть без жовтої, загадка. Ми ніби остаточно повернулися в минуле. Перший влучний удар Динамо за 50 хвилин. Логічно, що завдав абсолютно найкращий у киян Буяльський. Віталій і створює, і вчасно відкривається. Шкода, що його партнери сьогодні – лише Циганков і Вербіч. Миколенко на підбиранні другим темпом стріляє метрів з 20. Сітка стрепенулася лише з зовнішнього боку.

Буяльський, мабуть, єдиний у складі Динамо вболіває за Барселону. Ще один розкішний пас Віталія в саме серце володінь Влаходімоса. Гармаш теж не може забити з кількох метрів. Ще й мінімальний офсайд. Айтекін, якого в Іспанії підозрювали в особливій любові до Барси, теж сприяє динамівцям. Спочатку Забарний грубо відштовхував суперника у штрафному киян. Потім Миколенко виставляв руку. Німецький суддя не дає пенальті ні тут, ні там. Як же довго Динамо розігрує. Бенфіка дає створювати моменти, але з такими темпом передач і влучність ударів забити складнувато.

Тимчик і Шапаренко також прагнуть витягнути руку допомоги каталонським товаришам. Розкішна діагональ Миколи, Сашко вривається у воротарський, але програє дуель голкіперу. Ми якось і не помітили, але Бенфіка провела 3 заміни, а в Динамо Де Пена вийшов, Вербіч пішов. Спокійно розриває Київ редути лісабонців, але Буяльський відмовляється забивати. Зовсім самотній Віталій на 10 метрах пропускав м'яч, але далі ж нікого не було! Буя з рикошетом від захисника закидає під комірець Влаходімосу, але греку так легко не забити.