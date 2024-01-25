У середу, 24 січня, Жирона вилетіла з Кубка Іспанії, поступившись Мальорці з рахунком 2:3. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Жирона розпрощалася з мрією про виграш Кубка Іспанії. У чвертьфінальному виїзному матчі з Мальоркою команда Мічела поступилася з рахунком 2:3 – і тим самим змарнувала історичну можливість пробитися до півфіналу турніру вперше в клубній історії. Усі три м'ячі каталонська команда примудрилася пропустити ще до перерви.

Довбик і Циганков вилетіли з Кубка Іспанії – Артем віддав асист, Жирона сенсаційно провалилася за крок від мрії

Українські легіонери Жирони – Віктор Циганков і Артем Довбик – зіграли в цій зустрічі не найкращим чином. Каталонське видання Diario Sport назвала вінгера "спійманим", а центрфорварда "зв'язаним", оцінивши "четвіркою" гру Циганкова та "п'ятіркою" гру Довбика. Артем отримав на бал більше, оскільки встиг на 90+6-й хвилині оформити гольову передачу на Савіо.