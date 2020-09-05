"Будинок знаходиться в бік Широкиного, буквально 13 кілометрів від Маріуполя. Там котеджне містечко на околиці села Бердянське було. 7 будинків під одним парканом.

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Будував його років 6. Встиг пожити рік чи півтора, потім все почалося і довелося виїхати. А років через два у нього потрапив снаряд і будинок згорів. У 2015 чи 2016 році. Це українська територія, прилетіло "звідти".

Стільки вклали я і тато мій. Грошей і сил. Тато навіть більше, тому що я в основному тут, тільки гроші відправляв. Ішов час, будували довго. Хотіли там жити після завершення футбольної кар'єри. Тим більше берег моря. Що ще потрібно? Келих вина і дивитися на море. Так вийшло, що поробиш. Життя не закінчується. Головне, що всі живі", – сказав Краснопьоров у коментарі YouTube-каналу Stargorod Sport.

Нагадаємо, Олег розпочав професіональну кар'єру футболіста у Ворсклі у 1998 році. Також встиг пограти за Динамо, Закарпаття, Іллічівець та Металіст, в якому і повісив бутси на цвях у 2015-му. Має за плечима 3 матчі в складі збірної України. Нині очолює юнацьку команду Ворскли U-19.

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