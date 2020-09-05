"Дом находится в сторону Широкино, буквально 13 километров от Мариуполя. Там коттеджный городок на окраине села Бердянское был. 7 домов под одним забором.

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Строил его лет шесть. Успел пожить год или полтора, потом все началось и пришлось уехать. А года через два в него попал снаряд и дом сгорел. В 2015 или 2016 году. Это украинская территория, прилетело "оттуда".

Столько вложили я и папа мой. Денег и сил. Папа даже больше, потому что я в основном здесь, только деньги отправлял. Шло время, строили долго. Хотели там жить после завершения футбольной карьеры. Тем более берег моря. Что еще нужно? Бокал вина и смотреть на море. Так получилось, что поделаешь. Жизнь не заканчивается. Главное, что все живы", – сказал Красноперов в комментарии YouTube-каналу Stargorod Sport.

Напомним, Олег начал профессиональную карьеру футболиста в Ворскле в 1998 году. Также успел поиграть за Динамо, Закарпатье, Ильичевец и Металлист, в котором и повесил бутсы на гвоздь в 2015-м. Имеет за плечами три матча в составе сборной Украины. Сейчас возглавляет юношескую команду Ворсклы U-19.

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