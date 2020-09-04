Третій тур чемпіонату України буде розбитий на три дні, повідомляє офіційний сайт української Прем'єр-ліги.

Динамо проведе спаринг з командою УПЛ

Першими у п'ятницю, 18 вересня, на поле вийдуть СК Дніпро-1 та Маріуполь, а центральним матчем туру у неділю, 20 вересня, буде зустріч між Шахтарем та Зорею.

3 ТУР

18 вересня (п’ятниця)

СК Дніпро-1 – Маріуполь – 19:00

19 вересня (субота)

Олександрія – Ворскла – 14:00

Інгулець – Десна – 17:00

Динамо – Львів – 19:30

20 вересня (неділя)

Олімпік – Минай – 14:00

Зоря – Шахтар – 17:00

Рух – Колос – 19:30

Динамо знову втрачає лідера – Жерсон може піти в топ-чемпіонат попри травму, а його агент пояснює роль Луческу