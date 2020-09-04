УПЛ затвердила дати і час початку матчів 3-го туру чемпіонату
Дирекція української Прем’єр-ліги визначилась з термінами проведення матчів чергового туру.
Третій тур чемпіонату України буде розбитий на три дні, повідомляє офіційний сайт української Прем'єр-ліги.
Динамо проведе спаринг з командою УПЛ
Першими у п'ятницю, 18 вересня, на поле вийдуть СК Дніпро-1 та Маріуполь, а центральним матчем туру у неділю, 20 вересня, буде зустріч між Шахтарем та Зорею.
3 ТУР
18 вересня (п’ятниця)
СК Дніпро-1 – Маріуполь – 19:00
19 вересня (субота)
Олександрія – Ворскла – 14:00
Інгулець – Десна – 17:00
Динамо – Львів – 19:30
20 вересня (неділя)
Олімпік – Минай – 14:00
Зоря – Шахтар – 17:00
Рух – Колос – 19:30
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