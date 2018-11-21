Прокуратура конфіскувала три автомобілі сім'ї Роналдінью

Колишній півзахисник ПСЖ, Барселони, Мілана та збірної Бразилії Роналдінью переживає не найкращі часи.

Генеральна прокуратура з питань захисту навколишнього середовища конфіскувала у сім'ї легендарного бразильскього гравця три коштовні автомобілі, повідомляє Globo Esporte.

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Представникам правоохоронних органів потрібні гарантії того, що Роналдінью виплатить штраф, який на нього наклали через збитки, завдані навколишньому середовищу під час будівництва рибальської платформи і складу в забороненому місці.

Цей інцидент стався ще у 2015 році, проте Роналдінью досі не виплатив штраф і суд ухвалив рішення відібрати у нього паспорт.

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