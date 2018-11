Баба – надія Реала: 13-річний підопічний Хабі Алонсо забиває, як Мессі та Роналдінью, а його брат представляє Барселону

Нападник юнацької команди Реала, Інфантіль А, Бабакур Діоку забив черговий феноменальний гол. Іспанські ЗМІ вже називають його майбутнім королівського клубу.

13-річний сенегалець намалював справжній шедевр, обігравши трьох гравців та ефектно перекинувши м'яча над голкіпером. Бабакур, або просто Баба, неабияк вразив користувачів соціальних мереж, які репостили у Твіттері відео його розкішного соло-гола з метеоритною швидкістю.

Однак, мадридські ЗМІ нагадають, що африканський вундеркінд не вперше дивує своїми скілами та ефектними влучаннями. Баба став справжнім відкриттям 22-го національного турніру юних талантів Іспанії "LaLiga Promises", який відбувся вкінці 2017 року у Тенеріфе. Вже тоді сенегалець демонстрував зрілу не за роками гру та забив гол у стилі Роналдінью на Стемфорд Брідж.

Think you recognise this goal from Real Madrid B's Babacar Diocou?



It's almost an exact replica of Ronaldinho's famous Stamford Bridge strike!



WATCH https://t.co/W2ljxq4mni pic.twitter.com/Sl4bELmQtr