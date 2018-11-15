Баба – надія Реала: 13-річний підопічний Хабі Алонсо забиває, як Мессі та Роналдінью, а його брат представляє Барселону

Нападник юнацької команди Реала, Інфантіль А, Бабакур Діоку забив черговий феноменальний гол. Іспанські ЗМІ вже називають його майбутнім королівського клубу.

13-річний сенегалець намалював справжній шедевр, обігравши трьох гравців та ефектно перекинувши м'яча над голкіпером. Бабакур, або просто Баба, неабияк вразив користувачів соціальних мереж, які репостили у Твіттері відео його розкішного соло-гола з метеоритною швидкістю.

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Однак, мадридські ЗМІ нагадають, що африканський вундеркінд не вперше дивує своїми скілами та ефектними влучаннями. Баба став справжнім відкриттям 22-го національного турніру юних талантів Іспанії "LaLiga Promises", який відбувся вкінці 2017 року у Тенеріфе. Вже тоді сенегалець демонстрував зрілу не за роками гру та забив гол у стилі Роналдінью на Стемфорд Брідж.

Think you recognise this goal from Real Madrid B's Babacar Diocou?



It's almost an exact replica of Ronaldinho's famous Stamford Bridge strike!



WATCH https://t.co/W2ljxq4mni pic.twitter.com/Sl4bELmQtr — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) 29 грудня 2017 р.

Юний гравець перебрався у академію королівського клубу Ла Фабріку з міста Алькала-де-Енарес (передмістя Мадрида), де свої перші кроки у футболі робив захисник Реала та збірної Іспанії Начо Фернандес. Баба походить з багатодітної сім'ї, а один з його старших братів захищає кольори гандбольної команди Барселони та вважається великим талантом.

З початку нинішнього сезону за виховання суперталановитого футболіста зі зростом 1,71 м відповідає легенда Реала Хабі Алонсо, який лише влітку очолив Інфантіль А. У королівському клубі Бабу оберігають наче справжню перлину. "Він може стати зіркою у майбутньому, якщо продовжить наполегливо працювати", – запевняє джерело у академії Реала.