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Прокуратура конфисковала три автомобиля семьи Роналдиньо

22:20 18 Читати українською
Прокуратура конфисковала три автомобиля семьи Роналдиньо
Роналдиньо / соцсети

Бывший полузащитник ПСЖ, Барселоны, Милана и сборной Бразилии Роналдиньо переживает не лучшие времена.

Генеральная прокуратура по защите окружающей среды конфисковала у семьи легендарного бразильского игрока три автомобиля, сообщает Globo Esporte.

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Представителям правоохранительных органов нужны гарантии того, что Роналдиньо выплатит штраф, который на него наложили за убытки, нанесены окружающей среде при строительстве рыболовной платформы и склада в запрещенном месте.

Этот инцидент произошел еще в 2015 году, однако Роналдиньо до сих пор не выплатил штраф и суд принял решение отобрать у него паспорт.

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Мир Роналдиньо Роналдиньо
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