Захисник Реала Девід Алаба був змушений вирушити до Австрії через проблеми з травмою передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна.

Реал був змушений дати дозвіл Алабі відправитися в австрійський Інсбрук для перевірки стану свого коліна. Про це інформує Cope, посилаючись на журналіста Мігеля Анхеля Діаса. Повідомляється, що відновлення Алаби йде повільніше, ніж очікувалося.

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Таким чином, день поганих новин для "бланкос" продовжився. Раніше у вівторок стало відомо про нову травму основного воротаря команди Тібо Куртуа, який вибув до кінця сезону.

Раніше Алаба отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Захиснику довелося покинути поле на 34-й хвилині матчу з Вільяреалом, після чого його прооперував Крістіан Фінк, один із найкращих хірургів Європи.

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