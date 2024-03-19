Защитник Реала Дэвид Алаба был вынужден отправиться в Австрию из-за проблем с травмой передней крестообразной связки левого колена.

Реал был вынужден дать разрешение Алабе отправиться в австрийский Инсбрук для проверки состояния своего колена. Об этом информирует Cope, ссылаясь на журналиста Мигеля Анхеля Диаса. Сообщается, что восстановление Алабы идет медленнее, чем ожидалось.

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Таким образом, день плохих новостей для "бланкос" продолжился. Ранее во вторник стало известно о новой травме основного вратаря команды Тибо Куртуа, который выбыл до конца сезона.

Ранее Алаба получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. Защитнику пришлось покинуть поле на 34-й минуте матча с Вильярреалом, после чего он был прооперирован Кристианом Финком, одним из лучших хирургов Европы.

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