Профіль ван Бастена заблокували у FIFA 20 після нацистського скандалу

Команда популярного футбольного симулятора FIFA опублікувала заяву після нацистського привітання колишнього нідерландського нападника Марко ван Бастена.

"Нам відомо про слова Марко ван Бастена. Ми дотримуємося принципів рівності та різноманітності і очікуємо, що вони дотримуються в нашій грі.

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Тому з цього моменту і до відповідного повідомлення картка кумира Марко ван Бастена вилучена з наборів SBCs і FUT Draft", – йдеться в заяві розробників гри.

Нагадаємо, раніше ван Бастен був відсторонений на тиждень від роботи на телеканалі Fox Sports за нацистське вітання. Перебуваючи в студії перед матчем 14-го туру чемпіонату Нідерландів Аякс – Хераклес (4:1), ван Бастен сказав: "Зіг Хайль!". Пізніше він перепросив за свій вчинок.

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