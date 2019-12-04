Тайсон зворушливо подякував Шевченку за підтримку у расистському скандалі

Півзахисник Шахтаря Тайсон зізнався, що вважає Андрія Шевченка своїм ідолом.

"Я збережу цей момент і твої слова в своєму серці назавжди. Андрій Шевченко, спасибі за твої слова. Дякую тобі, ідоле", – написав Тайсон в instagram, опублікувавши фото з головним тренером збірної України.

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Нагадаємо, 2 грудня капітан Шахтаря отримав нагороду найкращого гравця УПЛ у поточному році з рук Андрія Шевченка.

Легенда українського футболу у своїй промові зачепив тему расизму, яка стала причиною нещодавнього скандалу у матчі 14-го туру УПЛ між Шахтарем та Динамо (1:0).

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