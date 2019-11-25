Володар Золотого м'яча шокував світ нацистським гаслом та отримав покарання – йому нагадали і скандал з Путіним

Марко ван Бастен сколихнув усі провідні європейські ЗМІ своїм жартом, який мало хто зрозумів. Тепер у 3-разового володаря Золотого м'яча великі проблеми на роботі.

У той час, як Європою загалом та Нідерландами зокрема прокочується хвиля гучних скандалів з расизмом у футболі, легендарний форвард вирішив привітатися словами "Sieg Heil" з головним тренером Хераклеса. Трапилося це у прямому ефірі на нідерландському телебаченні. Ван Бастен і нацистське гасло – важко було раніше уявити подібне в одному реченні. Кривдник українців у фіналі Євро-1988, звісно, все пояснив, але у сучасному світі подібні гасла навіть у такій формі жарту опинилися за межею добра і зла. Легенда Мілана зараз працює експертом на платному телеканалі Fox Sports. Коли журналіст Ганс Краай поспілкувався з німецьким наставником Хераклеса перед матчем проти Аякса, Марко за кадром раптово вигукнув "Зіг Хайль". Він був переконаний, що його голос не чутно.

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Hoor ik dat goed? “Sieg Heil”-momentje na interview Hans Kraay met Duitse trainer Heracles.#ajaher pic.twitter.com/OLC20RQGvD — Jan Boskamp (@Jantjeboskamp) November 23, 2019

Глядачів шокувала поведінка футбольної ікони. Ван Бастен згодом попросив вибачення, заявивши, що просто хотів пожартувати над журналістом, який з великими зусиллями намагався кинути на прощання екс-наставнику молодіжної збірної Німеччини Франку Вормуту фразу німецькою мовою. Керівник телеканалу назвав жарт абсолютно невідповідним, а вболівальники почали вимагати відсторонити експерта від роботи. Варто відзначити контекст, в якому пролунав вигук ван Бастена. У ці вихідні футболісти в чемпіонаті Нідерландів починали матчі з повної зупинки – таким чином вирішили боротися проти все частіших расистських образ, які лунають на адресу темношкірих гравців.

"Расизм? Я не граю", – всі поєдинки в Ередивізії стартували із хвилинного бойкоту від команд, які припиняли рух на полі. Велика дискусія про дискримінаційні вигуки фанатів сколихнула Нідерланди. Весь тиждень обговорювали матч нижчої ліги між Ден Босхом та Ексельсіором, в якому Ахмад Мендес Морейра постраждав від образ через колір своєї шкіри. Один з радикальних ультрас також використав нацистський салют, тож прокуратура відкрила кримінальну справу. Дискусію підтримав навіть Прем'єр-міністр країни Марк Рутте. Наставник "помаранчевої" збірної (суперник України на Євро-2020) Рональд Куман пригрозив, що національна команда сходитиме з поля, коли на її матчі трапиться щось подібне. На цьому фоні фраза ван Бастена викликала абсолютний шторм.

Ajax and Heracles didn’t kick the ball for the first minute of today’s league match in protest at racism.



Clubs across the country’s top two divisions agreed to the measure after Excelsior’s Ahmad Mendes Moreira was subjected to racist abuse last weekend. pic.twitter.com/T200UexKdj — ESPN FC (@ESPNFC) November 23, 2019

Його слова швидко розійшлися соцмережами, а найкращий бомбардир Євро-1988 попросив вибачення за "недоречний жарт" вже в перерві згаданого матчу. У ніч з суботи на неділю Марко навіть зателефонував Вормуту з вибаченнями, мовляв, це не має нічого спільного з німцем. "Я не хотів нікого шокувати", – уже публічно просить зрозуміти його екс-тренер збірної Нідерландів. У відповідь наводять приклад тривалих дискваліфікації для гравців, які дозволили собі нацистські привітання чи жести. Сам наставник Хераклеса відповів йому, що не почувається ображеним, тож той не повинен був просити вибачення: "Він погано пожартував і по-справжньому шокував людей. У розмові я помітив, що для Марко все це було дуже боляче. Він зізнався, що зараз дуже шкодує про сказане. Він не погана людина".

Світові ЗМІ також облетіло відео з нацистським привітанням ван Бастена – про це написали в найвідоміших виданнях Іспанії, Франції, Англії, Італії, США та інших країн. Французький L’Équipe називає ці "неймовірні слова" не інакше, як "жарт сумнівного смаку". Німецькі журналісти особливо гостро відреагували і заявили, що подібна поведінка – це національний скандал. "Катастрофа Ван Бастена. Цим гітлерівським салютом, забороненим у Німеччині, він поставив під сумнів акцію боротьби з расизмом", – написав Bild, якому винуватець інциденту відмовився давати коментар. "Він був кумиром на футбольному полі. Але телевізійний аналітик зараз повернув не туди зі своїм нацистським салютом німецькому тренерові Франку Вормуту", - написав Kicker.

До слова, це не перший політичний скандал, пов'язаний з ван Бастеном. У Нідерландах викликав обурення його візит до президента Росії Путіна. Сталося це в липні минулого року перед ЧС-2018. Тим часом нідерландці саме на російський режим покладають вину за збиття літака MH-17 на неконтрольованій Україною території Донбасу. Тоді загинули 193 земляки Марко, але це йому не дуже заважало. Символічно, що до новин про скандальне нацистське привітання деякі європейські видання підібрали фото Путіна з ван Бастеном. Автор колонки на сайті De Telegraaf, редактор футбольного відділу Валентійн Дріссен вибухнув гнівом через уже не перший сумнівний політичний епізод біографії Марко.

"Що відбувається в мозку людини, яка асоціює погану німецьку мову чи/та тренера Вормута із Зіг Хайль? Ван Бастен понад 2 роки виконував функції маріонетки президента ФІФА Джанні Інфантіно. Він дозволив тоталітарному лідеру Росії зробити з себе матеріал для пропаганди. Опублікувати фото у своєму Інстаграм, де тисне руку Путіну з текстом: "Було честю зустріти президента Росії, пана Володимира Путіна". Фото, яке незабаром замінив на нейтральну світлину з усією компанією. Хоча той самий Путін у 2018 та 2019 роках все ще заважає тому, щоб притягнути до відповідальності винуватців стрілянини по MH17 у 2014 році, коли загинули 298 людей, зокрема, 193 голландці".

Як і очікували, у понеділок тричі найкращого футболіста планети викликали на килимок до керівництва телеканалу, який показує та аналізує матчі чемпіонату Голландії. Як наслідок, Fox Sports вирішив відлучити свого зіркового експерта від роботи на тиждень до 7-го грудня. Гонорар, який мав би заробити Ван Бастен за цей період, отримає Нідерландський інститут військової документації (NIOD) з метою підвищення поінформованості та знань історії Другої світової війни. Чи таким уже дорогим і повчальним виявився жарт, покаже життя.

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