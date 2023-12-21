Продовження результативної серії Довбика у відеоогляді матчу Бетіс – Жирона – 1:1
21 грудня 23:45 - Читать на русском
Бетіс та Жирона розійшлись миром у поєдинку 18-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24"
Артем Довбик 37’
37’ Артем Довбик
Жирона непогано розпочала поєдинок, проте в гольову перевагу це втілилось лише під кінець першого тайму, коли Савіо заробив пенальті. Довбик же впевнено реалізував удар з 11-метрової позначки.
Довбик забив, отримав дебютну жовту в Іспанії і рано пішов з поля – Жирона втратила перемогу проти неприступного Бетіса
Друга половина проходила без голів, гра йшла до перемоги Жирони, але Бетіс відібрав очки в лідера Ла Ліги. Постарався Песселья – після розіграшу кутового м'яч відскочив до нього, а Херман поцілив у дев'ятку майже без шансів для воротаря.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter