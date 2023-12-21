Бетіс та Жирона розійшлись миром у поєдинку 18-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24"

Жирона непогано розпочала поєдинок, проте в гольову перевагу це втілилось лише під кінець першого тайму, коли Савіо заробив пенальті. Довбик же впевнено реалізував удар з 11-метрової позначки.

Довбик забив, отримав дебютну жовту в Іспанії і рано пішов з поля – Жирона втратила перемогу проти неприступного Бетіса

Друга половина проходила без голів, гра йшла до перемоги Жирони, але Бетіс відібрав очки в лідера Ла Ліги. Постарався Песселья – після розіграшу кутового м'яч відскочив до нього, а Херман поцілив у дев'ятку майже без шансів для воротаря.