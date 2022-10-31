Колос зумів перемогти Верес у 10-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Рівняни двічі жахливо обрізались, але суперник не зміг скористатись моментами сповна. Верес відповів дальніми ударами Шарая і Кльоца – врятував каркас. Колос все ж забив двічі зусиллями Ільїна й Чоботенка.

Колос впевнено переміг Верес, перервавши 4-матчеву безвиграшну серію

Перемога дозволила команді Вишняка продовжити домашню серію без поразок до 8 матчів (6 звитяг і 2 мирові), наразі це рекорд ковалівців. Вони піднялись на 5 сходинку у таблиці УПЛ з 15 пунктами. Верес йде сьомим, маючи на одне очко менше.