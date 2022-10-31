Продолжение рекордной серии в видеообзоре матча Колос – Верес – 2:0
18:55 - Читати українською
Колос сумел победить Верес в 10-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Ровенчане дважды ужасно обрезались, но соперник не смог воспользоваться моментами сполна. Верес ответил дальними ударами Шарая и Кльоца – спас каркас. Колос все же забил дважды усилиями Ильина и Чоботенко.
Колос уверенно победил Верес, прервав 4-матчевую безвыигрышную серию.
Победа позволила команде Вишняка продлить домашнюю серию без поражений до 8 матчей (6 побед и 2 мировых). Пока это рекорд ковалевцев. Они поднялись на 5 строчку в таблице УПЛ с 15 пунктами. Верес идет седьмым, имея на одно очко меньше.
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