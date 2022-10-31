Колос сумел победить Верес в 10-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Ровенчане дважды ужасно обрезались, но соперник не смог воспользоваться моментами сполна. Верес ответил дальними ударами Шарая и Кльоца – спас каркас. Колос все же забил дважды усилиями Ильина и Чоботенко.

Колос уверенно победил Верес, прервав 4-матчевую безвыигрышную серию.