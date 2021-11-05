Норвежці відбивалися упродовж першого тайму, а перед свистком на перерву примудрилися ще й вийти вперед. Сольбаккен отримав м'яч на підступах до штрафного і одним дотиком поцілив точнісінько в дев'ятку. Відповідь Ель-Шаараві на 54-й хвилині також була красивою – обвідний удар без шансів для голкіпера.

Рома ледь уникла повторення ганьби з Буде-Глімт – розкішні голи, суддівський скандал і неймовірна інтрига в групі Зорі

Незабаром захисники Роми забули Ботхейма, і той знову вивів гостей вперед. Врятував "вовків" Роджер Ібаньєс, хоча його гол слід ретельно розглянути на предмет офсайду (у Лізі конференцій VAR немає). 2:2 – Буде-Глімт сенсаційно залишається лідером групи, набравши 4 очки у матчах з командою Моурінью.