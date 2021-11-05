Норвежцы отбивались в течение первого тайма, а перед свистком на перерыв умудрились выйти вперед. Сольбаккен получил мяч на подступах к штрафной и одним касанием попал точно в девятку. Ответ Эль-Шаарави на 54-й минуте также был красивым – обводной удар без шансов для голкипера.

Рома избежала повторения позора с Будё-Глимт – роскошные голы, судейский скандал и невероятная интрига в группе Зари

Вскоре защитники Ромы забыли Ботхейма, и тот снова вывел гостей вперед. Спас "волков" Роджер Ибаньес, хотя его гол следует тщательно рассмотреть на предмет офсайда (в Лиге конференций VAR нет). 2:2 – Буде-Глимт сенсационно остается лидером группы, набрав 4 очка в матчах с командой Моуринью.