Ліга конференцій 2021/22, 4 тур

Група С

Рома – Буде-Глімт – 2:2

Голи: Ель-Шаараві, 54, Ібаньєс, 83 – Сольбаккен, 45+1, Ботхейм, 65

Жозе Моурінью потрапив у перше серйозне піке за час роботи з "джалороссі". Майже всі серйозні матчі португалець програє – раніше Рома поступилася Лаціо і Ювентусу, а на минулих вихідних була безапеляційна поразка від Мілана, нехай і з мінімальною різницею. "Вишенькою" на торті стало гучне фіаско в Норвегії у минулому турі Ліги конференцій – 1:6 від Буде-Глімт не зрозумів ніхто.

Сьогодні "вовки" могли взяти реванш за ту ганьбу, але перемагати потрібно було не тільки через це. Зоря після другого тріумфу над ЦСКА набрала 6 очок і наздогнала римлян, які на момент початку гри посідали друге місце. Буде-Глімт сенсаційно лідирував, маючи 7 балів. Жозе Моурінью виставив практично основний склад, вдавшись до певної ротації лише через травми кількох виконавців – зокрема, капітана Лоренцо Пеллегріні.

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Перший напівмомент створила норвезька команда. Лівий захисник Бйоркан легко прорвався лівим флангом повз кількох суперників і викотив на Фета, удар якого заблокував Крістанте. Жордан Верету отримав болючий удар від Конрадсена – не те, що без картки, а навіть без фолу. Ще одне пошкодження – цього разу Манчіні залишився на газоні після брудної гри того ж Конрадсена. Знову без картки.

Нарешті хоч щось від Роми в атаці тільки на 22-й хвилині. Абрахам неточно пробив з розвороту з-за меж штрафного. Тут же Дзаньйоло в падінні проштовхнув на Ель-Шаараві, який пробив у дотик і влучив у захисника. Ще один постріл "фараона" – знову тільки кутовий! Хороший відрізок від Роми в середині тайму, але Буде-Глімт відбився, а згодом перевів гру в центр поля.

Незадовго до перерви підопічні Моурінью знову видали потужну двохвилинку, найгострішим моментом якої став вихід Дзаньйоло на ворота під гострим кутом. Ніколо міг віддати на Абрахама, але вирішив все зробити сам і втратив м'яч. Доволі слабкий перший тайм від римлян, які, за винятком кількох рідкісних моментів, нічого не запропонували супернику. Буде-Глімт діяв прагматично і впевнено відбивався, не забуваючи про походи в атаку. Моурінью більше обурювався рішеннями арбітра, хоча після невдалих дій своїх футболістів такої реакції не було.

Здавалося, перший тайм завершиться нулями, але Буде-Глімт шокував Рому голом у роздягальню. І яким голом! Ола Сольбаккен ударом в дотик з лінії штрафного вразив дальню дев'ятку. Краса від форварда норвежців, який удостоївся свисту Олімпіко і символічного чищення бутс від партнера. 0:1.

У перерві Моурінью зробив подвійну заміну, випустивши Вільяра з Пересом замість Дарбо та Мхітаряна. Дуже швидко Рома могла претендувати на пенальті, але арбітр не помітив явну гру рукою у виконанні капітана гостей, а VAR на матчах Ліги конференцій поки немає. У "Особливого" з'явився ще один привід для виправдання потенційній невдачі?

Сарказм сарказмом, але "джалороссі" швидко зрівняли. Цікаво, що як і Буде-Глімт, Рома забила з першого ж удару в площину. Гол римлян теж вийшов класним – Ель-Шаараві увійшов у штрафний лівим флангом, хитнув захисника і ефектно закрутив у дальній кут. Трохи не так красиво, як у Сольбаккена, але теж нічого. 1:1!

Пропущений гол аж ніяк не збив з пантелику норвезьких футболістів, які на 65-й хвилині знову вийшли вперед. Ерік Ботхейм головою з кількох метрів розстріляв Патрісіу, вдруге шокувавши римських тіфозі. Вісім (!) пропущених голів від Буде-Глімт у двох матчах – такого погрому точно не чекав ніхто.

"Джалороссі" знову могли отримати пенальті після ймовірної гри рукою (цього разу від Конрадсена) – безрезультатно. Але і без цього господарі мали фантастичний шанс – Манчіні буквально з метра влучив у стійку, а Крістанте, добиваючи, не зміг акцентовано пробити. Рома влаштувала штурм і якщо Хайкін з труднощами врятував після удару Ель-Шаараві, то Ібаньєс головою таки заштовхав м'яч у ворота. Кіпер відбив вже за лінією – 2:2.

Цей гол став останнім у матчі, підсумок якого неймовірно закрутив інтригу в групі С. Буде-Глімт в разі перемоги виходив у плей-офф, а тепер поки що просто лідирує, маючи 8 очок. У Роми 7 балів і друге місце, Зоря йде третьою – 6 пунктів. ЦСКА замикає турнірну таблицю з одним очком. У наступному турі Рома прийме Зорю, а Буде-Глімт в рідних стінах зіграє з ЦСКА.

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