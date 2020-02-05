Прьодль став гравцем Удінезе – він може зіграти проти збірної України на Євро-2020

Італійський Удінезе оголосив про підписання досвідченого оборонця Себастіана Прьодля.

Австрійський універсал перебрався на Фріулі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Прьодль уклав із Удінезе контракт на 1,5 роки. До Італії він перебрався у статусі вільного агента. Останнім клубом 32-річного австрійця був англійський Уотфорд, контракт із яким завершив дію 31 січня.

У нинішньому сезоні Себастіан Прьодль через травму провів лише 3 матчі в усіх турнірах. Також він претендує на поїздку на Євро-2020 в складі суперника збірної України на груповому етапі – команди Австрії.

Prödl is an Udinese player!



The Austrian defender has signed a contract with the club which runs until 30 June 2021 pic.twitter.com/fI82pLrohj — Udinese Calcio (@Udinese_1896) February 4, 2020

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