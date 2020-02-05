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Прёдль стал игроком Удинезе – он может сыграть против сборной Украины на Евро-2020

12:53 3 Читати українською
Прёдль стал игроком Удинезе – он может сыграть против сборной Украины на Евро-2020
Себастьян Прёдль / GEPA

Итальянский Удинезе объявил о подписании опытного защитника Себастьяна Прёдля.

Австрийский универсал перебрался на Фриули, сообщает официальный сайт клуба.

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Прёдль заключил с Удинезе контракт на 1,5 года. В Италию он перебрался в статусе свободного агента. Последним клубом 32-летнего австрийца был английский Уотфорд, контракт с которым завершил действие 31 января.

В нынешнем сезоне Себастьян Прёдль из-за травмы провел лишь 3 матча во всех турнирах. Также он претендует на поездку на Евро-2020 в составе соперника сборной Украины на групповом этапе – команды Австрии.

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