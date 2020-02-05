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Брешія вдруге в сезоні звільнила Коріні

11:51 331 Читать на русском
Брешія вдруге в сезоні звільнила Коріні
Еудженіо Коріні / LaPresse

Еудженіо Коріні звільнений із посади головного тренера італійської Брешії. Це його друга відставка з посади керманича "ластівок" зі старту сезону.

Аутсайдер Серії А знову звільнив керманича команди. Про відставку повідомляє офіційний сайт клубу.

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Для Коріні це вже друга відставка в Брешії від початку сезону 2019/20. Фахівець розпочинав із "ластівками" нинішню кампанію, але восени був замінений на Фабіо Гроссо. Проте, чемпіон світу-2006 не зміг покращити результати Брешії, тому боси ломбардців повернули Коріні.

Головним претендентом на вакантну посаду став уругваєць Дієго Лопес. Він має досвід роботи з італійськими Кальярі, Болоньєю і Палермо, а з Пеньяролем тренер здобув чемпіонський титул у 2018 році. Брешія наразі посідає 19-те місце та на 4 очки відстає від рятівної позиції.

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Італія Брешія Брешія Еудженіо Коріні Еудженіо Коріні Дієго Лопес Дієго Лопес
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