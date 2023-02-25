Семья Глейзеров не спешит отвечать на предложения по продаже клуба.

Недавно сообщалось, что Манчестер Юнайтед может сменить владельцев. Семья Глейзеров получила предложения от Джима Рэтклиффа, катарского шейха Ясима бин Хамад Аль Тани и американского хедж-фонда Elliott.

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Как сообщает Financial Times, все предложения не удовлетворили аппетиты нынешних владельцев Манчестера Юнайтеда. Если заинтересованные люди и дальше хотят купить клуб, то им нужно будет повысить сумму, чтобы убедить семью.

Напомним, что Глейзеры владеют примерно 70 процентами акций.

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