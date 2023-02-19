Битва двох екс-зірок Шахтаря. Фред останнім часом надійно відвоював місце в центрі поля манкуніанців, а Тете з перших днів став своїм на правому краю атаки. Матч, як і онлайн-трансляція МЮ – Лестер на "Футбол 24", стартував о 16:00. На старті зустрічі опорник господарів віддав на хід Барнсу, який класно розігнав атаку, обігрався у стіночку з Іхеаначо, і лише Де Хеа врятував. Цей дует Лестера разом з Тете видав ще парочку швидких атак у перехідних фазах. Фред виручив, у стрибку перервавши простріл справа. Ще кілька разів мінімально підводив приціл. Зокрема, Тете дуже гостро пробивав у дальній.

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Екс-вінгер Шахтаря просто розриває лівий фланг "червоних дияволів". Добротна підтримка атак, влучні передачі на партнерів, регулярні входження у штрафний і навіть якісний відбір. Відверто недопрацьовує Гарначо. Кастань підключається у зовсім вільну зону, Шоу не може розірватися на всіх. Бельгійський захисник подає, Іхеаначо майже прошиває Де Хеа. Суддя навіть глянув, чи не зафіксувала автоматична система фіксації голів, що м'яч пересік лінію, але ні – бомбезний сейв іспанського кіпера. МЮ ж відкрив рахунок по суті з нічого. Фас віддав невдалий пас, Забітцер агресивно перехопив, Бруну підхопив і вирізав уперед. Ще один новачок центру оборони Суттер не витримав офсайдну лінію, чим скористався Рашфорд.

Man Utd 3-0 Leicester FT:



xG: 4.19-1.41

Shots: 25-19

Shots on target: 8-3

Big chances: 7-2

Touches in opp. box: 37-28

Possession: 57%-43%



Comfortable in the end for the home side after a tricky start. #MUNLEI pic.twitter.com/E6KKKJ7HIa — Squawka Live (@Squawka_Live) February 19, 2023

Тете закидає на Маддісона, той технічно приймає на груди і переводить під удар Іхеаначо, який знову пробиває зовсім поруч з правою стійкою. Лестер за всіма параметрами награв мінімум на 1 очікуваний гол, а міг пропустити вдруге. Знову позитивна агресія в середині поля допомагає Фернандешу розкручувати ідеальний момент для партнера. Фред відібрав у Тете, який наступив на м'яч, Вегхорст розвернув на Далота. Правий захисник розігнав атаку в центральній зоні, але сам же не влучив з вбивчої позиції, отримавши пас у відповідь від Бруну.

Ще одна помилка Фреда у простій ситуації. Тете миттєво переводить на Маддісона, який пристрілюється. Забітцер летить шипами в коліно Фасу, судді навіть не перевірили на предмет червоної. А ось коли захисник Лестера двічі поспіль в жорстких підкатах зупиняв Рашфорда та Фернандеша, звідкись знайшли і фол, і жовту. Шоу насамкінець зі штрафного праворуч закрутив над воротами.

У перерві лише одна зміна. Санчо увійшов у гру, Гарначо вже не вперше пішов з поля після першого тайму. Шоу зі штрафного розкішно навісив, Лісандро Мартінес з глибини увірвався з-за спин оборонців і поцілив у поперечину. Рашфорд накрутив двох суперників – Ворд ногами парирував. Фред на межі офсайду кидав за спини захисникам. Рашфорд забив, боковий суддя свиснув офсайд, але він не міг намалювати лінію за плечем Фаса. Все легально, асист екс-хавбека Шахтаря, дубль Маркуса.

За якихось 5 хвилин Рашфорд розігнав атаку і віддав праворуч на Санчо, джокер Тен Хага обігрався із Бруну, після чого розстріляв голкіпера. Шоу та Рашфорда замінили Ван-Біссака з Елангою. Джадон ще й дубль мав робити, але двох спроб виявилося замало. Тете цілив у лівий нижній, не докрутив. Фернандеш створює 7 гольовий момент подачею на Вегхорста. Феноменальний виступ португальця, в якого також дубль (асистів), а могло ще більше бути результативних дій. Нагадує вчорашнє шоу Едегора проти Астон Вілли, тільше ще крутіше.

Відзначаємо, що Рашфорд забив у сезоні 2022/23 вже більше голів у всіх турнірах (24), ніж весь Челсі в АПЛ (23). Санчо створює вбивчий момент для Вегхорста, який вкотре банально лупить у воротаря. Потім Бруну навішував на нідерландця, блок. МЮ набирає 49 очок, що тільки на 3 менше, ніж у Ман Сіті. Від Арсенала мінус 5. Лестер перериває феєричну безпрограшну (7 очок з 9) і гольову серію (10 забитих за 3 попередні тури), залишаючись на 14 місці (24 бали).

FT: Manchester United 3 - 0 Leicester City



xG: 4.17 - 1.41

Shots: 25 - 19

MOTM: Bruno Fernandes (9.29)#MUNLEIhttps://t.co/9SGj3UFvox pic.twitter.com/vKQgfHfp7R — FotMob Stats (@FotMob_Stats) February 19, 2023

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