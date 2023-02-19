Американські власники "червоних дияволів" розраховують отримати від потенційних покупців щонайменше 6 мільярдів фунтів, повідомляє The Sun.

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Глейзери не горіли бажанням продавати контрольний пакет акцій МЮ, але щедра пропозиція може змінити їхні плани. Готовність взяти участь у торгах підтвердили 3 сторони – британець сер Джим Реткліфф, (керівник хімічної компанії INEOS), катарський шейх Ясім бін Хамад Аль Тані (голова правління Qatar Islamic Bank) і американський хедж-фонд Elliott, який рік тому продав Мілан. Щоправда, лише Аль Тані твердо налаштований викупити всі акції і не потребує сторонніх інвесторів. За чутками, перша ставка катарця склала 5 мільярдів фунтів.

Якщо Глейзери доведуть бажане до кінця, то оформлять найдорожчу угоду в історії спорту. Наразі рекорд утримують Денвер Бронкос – за клуб НФЛ віддали 3,75 млрд фунтів влітку 2022 року. Серед команд АПЛ найдорожче продавали Челсі. Тодд Бьолі заплатив формально Роману Абрамовичу 2,5 млрд фунтів, проте британський уряд не дозволив російському олігарху забрати жодної копійки. До слова, самим Глейзерам контрольний пакет акцій МЮ обійшовся "всього" у 1,19 млрд фунтів.

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