В рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів було проведено два матчі в квартеті G. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів УЄФА 2023/24, 4-й тур

Манчестер Сіті – Янг Бойз – 3:0

Голи: Холанд, 23 (пен), 51, Фоден, 45+1

Вилучення: Лаупер, 53 (Янг Бойз)

Црвена Звезда – РБ Лейпциг – 1:2

Голи: Хенрікс, 83 (автогол) – Сімонс, 8, Опенда, 77

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Манчестер Сіті у рідних стінах розгромив Янг Бойз. Рахунок було відкрито на 23-й хвилині з пенальті, який реалізував Холанд, а у компенсований до першого тайму час Фоден подвоїв перевагу "містян". Філімон отримав діагональ а-ля Судаков від Гріліша, переграв захисника, увійшов до штрафного й з гострого кутаа пробив під дальню стійку – 0:2.

На 51-й хвилині Холанд ударом з лінії карного майданчика оформив дубль, а ще через дві хвилини швейцарці залишились у меншості. Очікувалось, що після цього підопічні Пепа Гвардіоли влаштують різанину, однак рахунок 3:0 так і залишився незмінним до самого фінального свистка.

Манчестер Сіті встановив черговий рекорд, забивши 250-й гол у Лізі чемпіонів. "Сині" стали лишень 12-ю командою, якій підкорилась ця планка – і вони взяли її за найменшу кількість матчів (всього 119). Щонайбільш важливо, "містяни" вийшли у 1/8 фіналу ЛЧ, набравши 12 очок і відірвавшись від Црвени й Янг Бойз на 11 балів.

У паралельній зустрічі РБ Лейпциг гостював у Белграді. Німців приймали братушкі із Црвени Звезди – втім, шалена підтримка місцевих імперських фанів-русофілів не допомогла. "Ротен булен" відкрили рахунок вже на 8-й хвилині. Хаві Сімонс прийняв м'яч у центрі, спокійно пройшов з ним 25 метрів і пробив з меж штрафного в дальній кут. 0:1!

До речі, Сімонс став третім наймолодшим голландцем, якому вдалося забити у двох поспіль матчах Ліги чемпіонів. Раніше це робив Патрік Клюйверт в 1995 році та Рафаель ван дер Варт в 2002-му.

Перший тайм завершився з шаленою статистикою ударів – 2:17 на користь РБ Лейпциг. Тим не менш, гості змарнували усі свої моменти, тримаючи інтригу аж до 77-ї хвилини. Серби, до речі, переважали в активності по перерві, однак на 77-й хвилині вони пропустили вдруге. Опенда отримав пас на хід лівим флангом, влетів на край карного майданчика й бахнув у правий нижній – 0:2.

Автогол Хенрікса на 83-й відродив інтригу, однак закамбечити Црвена Звезда не змогла. Фінальний свисток зафіксував перемогу РБ Лейпциг з рахунком 1:2. Серби залишились з одним очком у активі (стільки ж має Янг Бойз) – німці ж вийшли у 1/8 фіналу ЛЧ. Від першої позиції у групі їх відділяють три залікових бали.

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