"В цілому проблеми йдуть від керівництва клубу, тому що потрібно обрати шлях, куди команда хоче рухатися.

Лужний та Дулуб стали претендентами на пост головного тренера Львова, – ЗМІ

Було вибрано напрямок на бразильців, зараз по-іншому. Потрібно визначитися зі стратегією клубу, як розвивати далі. Йдуть негатив і поразки, це виливається у звільнення головного тренера", – цитує В'ячеслава Шевчука сайт ТК Футбол.

Зауважимо, Львів жахливо розпочав сезон – після 7-ми турів у команди лише один заліковий пункт та останнє місце у турнірній таблиці. Через негативні результати у відставку подав Георгій Цецадзе. Наразі клуб шукає йому заміну.

Вже 1 листопада на команду чекає зустріч з Ворсклою, яка є одним із лідерів УПЛ. Початок матчу о 17:00.

СК Дніпро-1 впевнено переміг Львів на виїзді – безвиграшна серія "містян" в УПЛ досягнула 19 матчів