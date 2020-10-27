Бывший игрок Шахтера, а ныне эксперт ТК Футбол Вячеслав Шевчук высказался о неудачном старте Львова в текущем сезоне УПЛ.

"В целом проблемы идут от руководства клуба, потому что нужно выбрать путь, куда команда хочет двигаться.

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Было выбрано направление на бразильцев, сейчас по-другому. Нужно определиться со стратегией клуба, как развивать дальше. Идут негатив и поражения, это выливается в увольнение главного тренера", – цитирует Вячеслава Шевчука сайт ТК Футбол.

Заметим, Львов ужасно начал сезон – после 7-ми туров у команды только один зачетный пункт и последнее место в турнирной таблице. Из-за отрицательных результатов в отставку подал Георгий Цецадзе. Сейчас клуб ищет ему замену.

Уже 1 ноября на команду ждет встреча с Ворсклой, которая является одним из лидеров УПЛ. Начало матча в 17:00.

СК Днепр-1 уверенно победил Львов на выезде – безвыигрышная серия "горожан" в УПЛ достигла 19 матчей