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Роджерс отримає божевільну суму на трансфери в Лестері – відома перша ціль наставника, – ЗМІ

12:38 1949 Читать на русском
Роджерс отримає божевільну суму на трансфери в Лестері – відома перша ціль наставника, – ЗМІ
Брендан Роджерс / ФК Лестер Сіті

Новий наставник Лестера Брендан Роджерс отримає неймовірні гроші на придбання гравців. Відомо, кого вже хоче підписати англійський фахівець.

Лестер після офіційного призначення Брендана Роджерса на посаду головного тренера виділить йому величезну суму на придбання гравців.

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За інформацією The Sun, новий наставник отримає 200 млн фунтів на трансфери. Також повідомляється, що пріоритетною ціллю фахівця є форвард Борнмута Каллум Вілсон.

Варто зазначити, що саме 200 млн фунтів ПСЖ заплатив за перехід Неймара з Барселони.

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Теги
Англія Головне Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Каллум Вілсон Каллум Вілсон Лестер Сіті Лестер Сіті Брендан Роджерс Брендан Роджерс
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