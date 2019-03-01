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"Якби вирішував серцем, лишився б в Селтіку назавжди": сім'я Роджерса засмучена його відходом з майбутнього клубу Шведа

18:09 208 Читать на русском
"Якби вирішував серцем, лишився б в Селтіку назавжди": сім'я Роджерса засмучена його відходом з майбутнього клубу Шведа
Брендан Роджерс / фото: ФК Лестер

Новоспечений тренер Лестера Брендан Роджерс прокоментував повернення в англійську Прем'єр-лігу.

"Рішення покинути Селтік було дуже складним. Якби рішення я приймав лише серцем, то назавжди б залишився в Селтіку, який я підтримую все життя. Але я розумів, що настав час перейти до нового випробування.

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За останні три роки в Селтіку у мене були пропозиції від інших клубів. Але зараз мені зробили пропозицію, від якої не можна було відмовлятися. У Лестері показали амбіції, мені сподобалася інфраструктура, яка дозволяє успішно працювати з молодими і голодними до перемог гравцями.

Лестеру зараз потрібна стабільність і спокій. У клубі були перепади емоцій після виграшу Прем'єр-ліги і трагедії на початку сезону.

"Ти проміняв безсмертя на посередність", – фанати Селтіка передали полум'яний привіт Роджерсу

Але, знову ж таки, мені було складно прийняти рішення. Члени моєї сім'ї були вкрай засмучені тим, що я покидаю Селтік. Але мені потрібно було відкинути емоції, щоб рухатися далі", – цитує Роджерса Belfast Telegraph.

Нагадаємо, півзахисник Карпат Мар'ян Швед взимку підписав контракт із Селтіком, але приєднається до шотландського клубу після закінчення нинішнього сезону.

Теги
Селтік Селтік Лестер Сіті Лестер Сіті Англія Брендан Роджерс Брендан Роджерс
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