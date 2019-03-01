"Якби вирішував серцем, лишився б в Селтіку назавжди": сім'я Роджерса засмучена його відходом з майбутнього клубу Шведа

Новоспечений тренер Лестера Брендан Роджерс прокоментував повернення в англійську Прем'єр-лігу.

"Рішення покинути Селтік було дуже складним. Якби рішення я приймав лише серцем, то назавжди б залишився в Селтіку, який я підтримую все життя. Але я розумів, що настав час перейти до нового випробування.

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За останні три роки в Селтіку у мене були пропозиції від інших клубів. Але зараз мені зробили пропозицію, від якої не можна було відмовлятися. У Лестері показали амбіції, мені сподобалася інфраструктура, яка дозволяє успішно працювати з молодими і голодними до перемог гравцями.

Лестеру зараз потрібна стабільність і спокій. У клубі були перепади емоцій після виграшу Прем'єр-ліги і трагедії на початку сезону.

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Але, знову ж таки, мені було складно прийняти рішення. Члени моєї сім'ї були вкрай засмучені тим, що я покидаю Селтік. Але мені потрібно було відкинути емоції, щоб рухатися далі", – цитує Роджерса Belfast Telegraph.

Нагадаємо, півзахисник Карпат Мар'ян Швед взимку підписав контракт із Селтіком, але приєднається до шотландського клубу після закінчення нинішнього сезону.