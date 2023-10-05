МЛС-2023

Чикаго Файр – Інтер Маямі – 4:1

Голи: Шакірі, 49, 73, Гайле-Селассіє, 62, 66 – Мартінес, 53 (п.)

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Інтер Маямі на виїзді "згорів" Чикаго Файр. У складі гостей знову не було Мессі та Альби, але грали дві інші зірки – Бускетс та Кривцов. Перший тайм минув без голів, а по перерві Шакірі вивів Чикаго вперед. Не минуло і 5 хвилин, як "чаплі" відігрались – Мартінес з пенальті відновив статус-кво. В середині тайму Гайле-Селассіє за короткий проміжок часу оформив дубль, а згодом автор першого гола добив суперника.

Поразка знову опустила Інтер на передостанню сходинку турнірної таблиці Східної конференції – у маямців в доробку 33 очки.

Український півзахисник Сергій Кривцов отримав за свою гру від статистичного порталу SofaScorе оцінку 6,9, яка стала другою в команді – більше заробив лише автор забитого гола Мартінес (7,7). Наш співвітчизник був дуже активним і зробив 101 доторк до м'яча, 3 блокування і 3 виноси, 1 перехоплення та 1 відбір, виграв дві боротьби за позицію з двох та один раз був кращим у повітряній дуелі (з двох спроб), 12 разів втрачав м'яч, віддав 1 ключовий пас та 5 довгих з восьми (які досягли адресата), а точність його передач загалом становила 89%.

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