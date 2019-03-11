"Прийшла платіжка за газ – 103 тисячі гривень", – Селезньов пояснив, чому свого часу вирушив грати в російську Кубань

Український нападник Малаги Євген Селезньов прокоментував свій перехід в Кубань в 2016 році.

"Нам рік в Дніпрі не платили зарплату. Мені треба було далі рухатися – люди цього не розуміють. Два дні було до закриття трансферного вікна, у мене закінчувався контракт через півроку.

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Після фіналу Ліги Європи у мене був пошкоджений меніск. Слабке коліно. Не дай Боже, як я дружині в очі дивитимусь? Хто згадає, що у нас в Донецьку залишилася нерухомість. Все залишилося в Донецьку і Криму.

Я годував, годую і буду годувати сім'ю до кінця своїх днів, поки не здохну. І буду годувати найкращим. Вважаю, це правильно. Так повинен діяти нормальний чоловік.

Мені подзвонила людина, які займається у мене будинком. Прийшла платіжка за газ за останні два місяці, тільки за газ – 103 тисячі гривень. Почекай, я повинен жити в будці? Мені вибирати, як мені жити.

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І що я неправильно роблю, коли заробляю гроші? Я визнав свою помилку, я просто розумію, що в даній ситуації, щоб утримувати свою сім'ю, щоб вони жили в достатку треба зі шкіри геть лізти.

Я сказав про свої методи: я не обманював країну, я ні в кого не крав, я чистий. Я не сиджу на дивані, як диванні під***сти, які розповідають в камеру, міркують, як нам краще жити. Я йду своїм шляхом, він мій", – сказав Селезньов YouTube-каналу Бомбардир.