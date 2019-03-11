Селезньов: Коломойський обіцяв платити в два рази більше, ніж в Шахтарі

Український нападник Малаги Євген Селезньов розповів про свої стосунки з президентом Дніпра Ігорем Коломойським.

"Коломойський? Крутий чувак. Я його обожнюю. З ним поговорити – один позитив. Так, не віддав гроші, але я вже і забув про них. Я розумію, що їх вже не поверну. Там на нього в суд подавали, але я розумію, що сенсу немає. Людина захоче – віддасть, не захоче – не віддасть.

"Він – найкращий захисник України", – Селезньов не вважає помилкою перехід Ракицького в Зеніт

Свого часу ми телефоном часто спілкувалися. Тільки я до нього міг додзвонитися. Коли я переходив в Шахтар, я слово Рінату Леонідовичу дав. Тоді Коломойський запитав: "Скільки тобі "Шахта" дала? Завтра в два рази більше буде. І контракт, і підйомні". Я кажу: "Ігоре Валерійовичу, ви ж знаєте, я не жадібна людина до грошей. Я слово дав". Хоча я розумію, що за суми були. Було багато. А в два рази більше – це дуже і дуже багато.

Ротань: Ніхто не очікував, що Коломойський так вчинить з Дніпром

Кажуть, що Коломойський зі мною не розрахувався, винен грошей. А я можу йому тільки сказати дякую. Він подарував мені можливість зіграти з цими хлопцями в фіналі Ліги Європи. Він мені дзвонив, він переживав за мене", – сказав Селезньов YouTube-каналу Бомбардир.