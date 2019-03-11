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Селезньов: Коломойський обіцяв платити в два рази більше, ніж в Шахтарі

11:00 870 Читать на русском
Селезньов: Коломойський обіцяв платити в два рази більше, ніж в Шахтарі
Євген Селезньов / фото із соцмереж

Український нападник Малаги Євген Селезньов розповів про свої стосунки з президентом Дніпра Ігорем Коломойським.

"Коломойський? Крутий чувак. Я його обожнюю. З ним поговорити – один позитив. Так, не віддав гроші, але я вже і забув про них. Я розумію, що їх вже не поверну. Там на нього в суд подавали, але я розумію, що сенсу немає. Людина захоче – віддасть, не захоче – не віддасть.

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Свого часу ми телефоном часто спілкувалися. Тільки я до нього міг додзвонитися. Коли я переходив в Шахтар, я слово Рінату Леонідовичу дав. Тоді Коломойський запитав: "Скільки тобі "Шахта" дала? Завтра в два рази більше буде. І контракт, і підйомні". Я кажу: "Ігоре Валерійовичу, ви ж знаєте, я не жадібна людина до грошей. Я слово дав". Хоча я розумію, що за суми були. Було багато. А в два рази більше – це дуже і дуже багато.

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Кажуть, що Коломойський зі мною не розрахувався, винен грошей. А я можу йому тільки сказати дякую. Він подарував мені можливість зіграти з цими хлопцями в фіналі Ліги Європи. Він мені дзвонив, він переживав за мене", – сказав Селезньов YouTube-каналу Бомбардир.

Теги
Шахтар Шахтар Євген Селезньов Євген Селезньов Дніпро Дніпро Рінат Ахметов Ігор Коломойський
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