"Пришла платежка за газ – 103 тысячи гривен", – Селезнев объяснил, почему в свое время отправился играть в Кубань

Украинский нападающий Малаги Евгений Селезнев прокомментировал свой переход в Кубань в 2016 году.

"Нам год в Днепре не платили зарплату. Мне надо было дальше двигаться – люди этого не понимают. Два дня было до закрытия трансферного окна, у меня заканчивался контракт через полгода.

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После финала Лиги Европы у меня был поврежден мениск. Слабое колено. Не дай Бог, как я жене в глаза буду смотреть? Кто вспомнит, что у нас в Донецке осталась недвижимость. Все осталось в Донецке и Крыму.

Я кормил, кормлю и буду кормить семью до конца своих дней, пока не сдохну. И буду кормить лучшим. Считаю, это правильно. Так должен действовать нормальный мужчина.

Мне позвонил человек, которые занимается у меня домом. Пришла платежка за газ за последние два месяца, только за газ – 103 тысячи гривен. Подожди, я должен жить в будке? Мне выбирать, как мне жить.

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И что я неправильно делаю, когда зарабатываю деньги? Я признал свою ошибку, я просто понимаю, что в данной ситуации, чтобы содержать свою семью, чтобы они жили в достатке надо из кожи вон лезть.

Я сказал о своих методах: я не обманывал страну, я ни у кого не воровал, я чист. Я не сижу на диване, как диванные пид***сты, которые рассказывают на камеру, рассуждают, как нам лучше жить. Я иду своим путем, он мой", – сказал Селезнев YouTube-каналу Бомбардир.