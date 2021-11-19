Президент Барселони Жоан Лапорта продемонстрував свої футбольні вміння на камеру.

Нещодавно каталонці презентували Дані Алвеса на Камп Ноу. Перед виходом на футбольне поле новачок розім'явся з босом клубу.

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Відеокамери встигли зафіксувати, як Жоан Лапорта у підтрибунному приміщенні перепасовувався з бразильцем. Особливо потішили прийоми м'яча животом та паси п'ятою.

Нагадаємо, Барселона розташувалась на 9 сходинці турнірної таблиці Ла Ліги. Вже у суботу, 20 листопада, на "блаугранас" очікує матч з Еспаньйолом.

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