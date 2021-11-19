Прийом пузом та паси п'ятою: Лапорта потішив технікою на Камп Ноу
06:00 - Читать на русском
Президент Барселони Жоан Лапорта продемонстрував свої футбольні вміння на камеру.
Нещодавно каталонці презентували Дані Алвеса на Камп Ноу. Перед виходом на футбольне поле новачок розім'явся з босом клубу.
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Відеокамери встигли зафіксувати, як Жоан Лапорта у підтрибунному приміщенні перепасовувався з бразильцем. Особливо потішили прийоми м'яча животом та паси п'ятою.
Нагадаємо, Барселона розташувалась на 9 сходинці турнірної таблиці Ла Ліги. Вже у суботу, 20 листопада, на "блаугранас" очікує матч з Еспаньйолом.
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