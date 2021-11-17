Каталонський колектив, схоже, серйозно розраховує на Дані Алвеса, який є найтитулованішим футболістом світу.

У контракті 38-річного оборонця прописана сума відступних у 100 мільйонів євро, повідомляє RAC1.

Дані Алвес влаштував шоу на презентації у Барселоні – бразилець в капцях зібрав більше глядачів, ніж Хаві

Також в угоді, яка розрахована до кінця поточного сезону, є опція продовження співпраці. Якщо у Дані піде гра і все буде гаразд, то жодних проблем із пролонгацією не буде.

Нагадаємо, "блаугранас" оголосили про повернення Дані Алвеса 12 листопада. 38-річний бразилець вже провів кілька тренувань під керівництвом Хаві, але не зможе зіграти за каталонців до відкриття зимового трансферного вікна.

Барса презентувала Хаві: божевільні співи з Лапортою, зауваження ветеранам, меседж Дембеле і Мессі