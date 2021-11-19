Президент Барселоны Жоан Лапорт продемонстрировал свои футбольные умения на камеру.

Недавно каталонцы презентовали Дани Алвеса на Камп Ноу. Перед выходом на футбольное поле новичок размялся с боссом клуба.

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Видеокамеры успели зафиксировать, как Жоан Лапорта в подтрибунном помещении перепасовывался с бразильцем. Особенно порадовали приемы мяча животом и пасы пяткой.

Напомним, Барселона расположилась на 9-й строчке турнирной таблицы Ла Лиги. Уже в субботу, 20 ноября, "блаугранас" ожидает матч с Эспаньолом.

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