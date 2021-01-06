Форвард Миная Артем Мілевський розповів, як один із його партнерів по команді викрив свою дружину в зраді.

"Я не можу зрозуміти зраду від дружини або від людини, з якою живеш. Це як взагалі? І у мене є побоювання. Може, через це я до сих пір один.

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Була ситуація... Слава богу, не в мене. Людина отримала травму на зборах, його відправили лікуватися. Він приїжджає зі зборів. Дружині нічого не сказав, хотів зробити сюрприз. Приїжджає додому, а там його дружину жорстко "гасять" на їхньому ліжку. Такий треш! Це було не в Динамо, ні.

Як з цим можна жити? Що робити? Це безглуздя, просто безглуздя! Ти хоч би поїхала в готель, по-тихому... Людина заробляє гроші для сім'ї, а ти таке робиш", – розповів Мілевський на своєму YouTube-каналі.

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